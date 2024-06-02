伊太利屋G K水玉ロングワンピース◎昭和レトロ送料無料

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伊太利屋の水玉ワンピースサイズ表記のタグが褪せているため正確なサイズ不明です。平置きサイズ 誤差があるかもしれません総丈 107cmウエスト 40cm肩幅 33cm 日本製素材はポリエステル混の様なサラッとしたシワになりにくい素材です。右胸の辺りに糸のほつれあり。画像7枚目確認お願いします。ボタンホールにも細かなほつれあります。スカート部分に下地付き。ウエスト部にベルト通しの紐付きです。 ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さいませ。※購入価格・購入場所は分かりません。※らくらくメルカリ便送料無料ある程度畳んだ状態で梱包させて頂きます。喫煙者ペットいません。テイスト・シーン···大人可愛い色···ブルー柄・デザイン···ドット素材···レーヨン