バイオハザード　TOYBIZ製フィギュア　TYRANT/MR.X

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人気ゲームタイトル...バイオハザードフィギュア種類...アクションフィギュアCAPCOMバイオハザードTOYBIZ製フィギュアTYRANT/MR.X#バイオハザード#CAPCOM#TOYBIZ●状態：少し部屋に飾ってその後暗室にて袋に入れて保管していました。目立った痛みは有りませんが何せ20年以上前の物でケースに若干スレ傷や日焼け有りです。1度人の手に渡った物とご理解いただける人で3Nでお願いします、使用感が気になる方は写真でご確認ください。●その他、注意事項：仕事の都合により週末発送になる場合があります。