alexiastam キャミソール

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商品詳細
ブランド：ALEXIASTAM(アリシアスタン)商品：BasicPaddedRibCamisoleベーシックリブキャミソールカラー：モカサイズ：フリーサイズ定価：7700円状態：新品未使用タグ付き購入してから着る機会がなかったので新品のままお譲りします(\u003e_\u003c)身幅:31cm着丈:47cm
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