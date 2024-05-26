ニナリッチ　ショルダーバッグ

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商品詳細
ブランド大好きな叔母からいくつか頂きましたが、使う機会がなさそうですのでお譲りします。他にも数点出品しております。リボンモチーフがアクセント。ストラップを重ねることができ肩掛けor手提げの2通りで使えます。サイズ感スマホとお財布、小さいメイクポーチ程度入りそうです。寸法それぞれだいたい幅20、マチ7、高さ取手まで18、ストラップ108付属品箱、タグ、袋なし丁寧に梱包して発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/Addict895618.html
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