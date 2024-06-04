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サイズ7 フォーマル　ワンピース　セットアップ
商品番号 J97782768629
商品名

サイズ7 フォーマル　ワンピース　セットアップ
ブランド名 トウキョウイギン
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···半袖ノーカラー　カラー···ブラック柄・デザイン···無地サラッとした着心地。お葬式　冠婚葬祭　お受験スーツ七五三お宮参り　入学式　卒業式クリーニング済み。定番　綺麗なうちにお譲りしたいです。新しいスーツを購入したので出品します。リボンは取り外し可能。サイズ状態は写真確認お願い致します。綺麗ですが自宅保管です神経質な方はご遠慮下さい。
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