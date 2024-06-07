LONGCHAMP ロンシャン ル プリアージュ グリーン ネイビートート　S

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商品詳細
大きさを間違えて購入してしまったため、出品いたします。ロンシャンルプリアージュグリーンシリーズ【New】リサイクルポリアミドを使用エコを意識した商品再生素材を活用したサステナブルな「ルプリアージュグリーン」のトートバッグ。レザーのイヤー部分には環境に配慮した素材の仕様を示すブライトグリーンのエッジディテールが施されています。耐久性と軽さに定評のあるナイロン製未使用品カラー:オーシャンわずかにグリーンがかったネイビー美しいピーコックブルーサイズ:画像1枚目の状態でヨコファスナー部分約37センチタテ約26センチマチ約14センチ
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