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ケイトスペード　ショルダーバッグ　２ウェイ　ピンク
商品番号 D12057224147
商品名

ケイトスペード　ショルダーバッグ　２ウェイ　ピンク
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...その他レザー(本革)カラー...ピンクロサンゼルスで購入した新品です。とても素敵なバッグです☆
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