お買い得‼️。ヴァレンティノ ロックスタッズ チェーバック 黒

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商品詳細
カラー···ブラックフリマサイトで新品を購入して数回使用しました。美品の状態でお譲りしたいと思います。スタッズがアクセントになって可愛いです。ゴールドのチェーンだから激かわです★幅15まち5高さ10チェーン全長128自宅保管ですのでご理解お願いします。
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