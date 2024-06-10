新品、供箱、栞付　南部名工金秀 及春鋳造 算盤形捻鉉アラレ　南部鉄瓶　南部鉄器

新品、供箱、栞付 南部名工金秀及春鋳造算盤形捻鉉アラレ 南部鉄瓶 南部鉄器寸法縦(鉉含む)２０.５cm幅２０.５×２０.５cm開口７.５cm容量１.５リットル重量２０３８ｇ素人計測につき、多少の誤差は御容赦下さい新品、未使用品、供箱、栞付き 南部及精鋳造所 金秀造 真作保証いたします商品内外部のコンディションは、概ね問題ございません商品コンディションには個人差がございますので、説明文、画像をよく御覧になって御判断下さいませ商品には昔ながらの焼き抜きによる酸化皮膜処理が施されております良い材料が使われておりますので、鉄分、ミネラル成分補給に最適の一口です鍛治打ち捻鉉は固定式です名工らしいアラレ文様が丁寧に彫り込まれた品のある名品です即安心して御使用いただけますその他、説明しきれない細かな難は御容赦下さい水漏れ等はございません画像には見えない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます画像と商品コメントに疑義があった場合は現物である画像を優先いたします少しでも不安や疑問がある場合は、ご質問下さい御希望のお客様には、簡単な取扱説明書をお付けいたしますお気軽にお申し付け下さい出品は現状品のみです五徳は付属いたしません状態の感じ方には個人差がおありだと思いますので、神経質な方の御購入はご遠慮ください商品の特性上、返金＆返品は御遠慮下さい分かる範囲でお答えいたしますその他、画像を御覧になって御判断下さい種類···茶道具 南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具種類···茶道具



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