ティファニー バイザヤード リング アクアマリン 11号 ブルー 青 チェーン

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送料無料・即購入OKです。TIFFANYの人気シリーズのリングです。フォーマル、カジュアル、ビジネスどちらでも活躍出来る逸品です。中古品の為、多少使用感がありますが、全体的に美品でまだまだ現役で活躍出来る商品です。お安く出品していますので、主婦さん、社会人さんなどにオススメです。長く愛用いただける方にご購入頂きたい品です。愛用してくれた方が少しでも幸せになってくれれば幸いです(*^^*)全て正規品鑑定済の商品です。仮にTIFFANY直営店でメンテナンス不可の際は返品・返金に応じますので、ご安心してご購入下さい。○購入場所：古物市場(要許可)○サイズ感：号数：約11号※若干の差異がある可能性があります。予めご了承ください。○商品詳細：Tiffany\u0026Co.ティファニーバイザヤードリングアクアマリン11号ブルー 青チェーンリングブルー青チェーンシルバーAg925SV925925シルバーSILVER○付属品：本体のみ(箱・保存袋なし)○商品状態詳細総合評価：ABランク(主観です)表面：傷・スレ小裏面：傷・スレ小●その他注意事項：※着画・取り置きNG。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。神経質な方は購入をご遠慮下さい。※不明点や即決提示の値段交渉でしたらお気軽にご連絡下さい。(無理な値下げは難しいです(;_;))※商品が気に入れば【いいね！フォロー】お願いします。※お安く販売しているので売り切れまでとても早いです(*^^*)その他オークションでも販売しています。急遽出品を取りやめる事もあります。ご了承下さい。-----------他にも多数珍しい商品や、カワイイ商品を出品しています。もし良ければご確認下さい。#ねむねーる商品-----------#ユニセックス#男女兼用/C268。材質...シルバーカラー...シルバー装飾...その他ストーン材質...シルバー