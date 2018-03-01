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【値下げ中】LOUIS VUITTON ヴェローナ ショルダーバッグ　ダミエ
商品番号 D29181416749
商品名

【値下げ中】LOUIS VUITTON ヴェローナ ショルダーバッグ　ダミエ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 32,157 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイ・ヴィトンヴェローナPMショルダーバッグ(箱付き)✩ダミエ✩1,2回使用✩10年ほど前銀座の正規店で購入✩比較的綺麗な状態だと思います(画像ご覧ください)✩年数が経っているため神経質な方はご遠慮ください✩シリアルナンバー:DU3134✩W約32cmxH約21cmxD約15.5cm#LOUISVUITTON#ヴィトン#ダミエ#ヴェローナ#ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/reboot16636.html
http://narcologia.ru/goods/ordering192679.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation168221.html
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