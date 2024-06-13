Lumier リュミエ　キャンディスリーブシアージャガードロングシャツ

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lumier キャンディスリーブシアージャガードロングシャツ¥7,590キャンディスリーブが大人スイートなロングシャツは、シアーな生地にフラワージャガードが華やぐ存在感のある１着です。くるみボタンをいくつか開けてVラインを作ると、隙が作れるうえ、すっきりと着ていただけます。体型カバーできる着丈や、ボトムスとのレイヤードがこなれ感たっぷりに決まるサイドスリットがポイントです。・素材：ポリエステル51% ナイロン49%肩幅：60cm 身幅：72cm 袖丈：75.5cm 総丈：102cmHP引用タグを切りましたが、一度も着用していません。