- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- Lumier リュミエ キャンディスリーブシアージャガードロングシャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
lumier キャンディスリーブシアージャガードロングシャツ¥7,590キャンディスリーブが大人スイートなロングシャツは、シアーな生地にフラワージャガードが華やぐ存在感のある１着です。くるみボタンをいくつか開けてVラインを作ると、隙が作れるうえ、すっきりと着ていただけます。体型カバーできる着丈や、ボトムスとのレイヤードがこなれ感たっぷりに決まるサイドスリットがポイントです。・素材：ポリエステル51% ナイロン49%肩幅：60cm 身幅：72cm 袖丈：75.5cm 総丈：102cmHP引用タグを切りましたが、一度も着用していません。
http://narcologia.ru/goods/response823642.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial887416.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly969084.html
Lumiereキャンディースリーブシアージャガードロングシャツ
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
シアージャガードキャンディースリーブブラウス/アイボリー
Lumier シアージャガードキャンディースリーブブラウス 羽織り 花柄 黒 ...
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
シアージャガードキャンディースリーブブラウス/アイボリー
シアージャガードキャンディースリーブブラウス/アイボリー
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
シアージャガードキャンディースリーブブラウス/アイボリー
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
http://narcologia.ru/goods/response823642.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial887416.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly969084.html
Lumiereキャンディースリーブシアージャガードロングシャツ
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
シアージャガードキャンディースリーブブラウス/アイボリー
Lumier シアージャガードキャンディースリーブブラウス 羽織り 花柄 黒 ...
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
シアージャガードキャンディースリーブブラウス/アイボリー
シアージャガードキャンディースリーブブラウス/アイボリー
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック
シアージャガードキャンディースリーブブラウス/アイボリー
[予約]シアージャガードキャンディースリーブブラウス/ブラック