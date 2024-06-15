IRIS \u0026INK フレンチスリーブポプリンシャツ 新品未使用タグ付き

大手セレクトショップNET-A-PORTERの姉妹サイト、THEOUTNETのプライベートブランドであるIRIS\u0026INKのポフリンシャツです。去年購入しましたが着用する機会に恵まれず、タグ付き未使用のままクローゼットにて保管しております。自宅保管にご理解ある方のご購入をお願い致します。サイズ:xs(UKサイズ6)カラー:ニュートラル(公式画像の色味の方が実物に近いです。)定価1万3千円程春夏にピッタリな張りのあるコットンポプリン製シャツ。上品なルーズフィットでショートパンツやストラップサンダルと相性抜群。トップスコットンポプリン生地ブレストポケットフロントのボタンで開閉ノーストレッチファブリック中厚手のファブリックドライクリーニングできます輸入品100%コットン2012年にスタートしたTHEOUTNETのプライベートブランド、IRIS\u0026INK（アイリス\u0026インク）。シンプルでリラックス感のあるシルエットや旬のディテールが特徴で、快適な着心地とデザイン性のベストバランスを追求。いつでも、どこでも着たくなるワードローブを展開している。



フレンチスリーブロゴＴシャツ



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