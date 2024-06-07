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- 美品☆ADO ブラウス シャツジャケットのアンサンブル 花柄 13号
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商品詳細
ADOブラウス シャツジャケットのアンサンブル 花柄 13号で、数回のみ使用(クリーニング済)の美品です！小さな花柄のブラウスと、ジャケットやカーディガンのように羽織るブラウスのセットです。シワになりにくい素材で、セットでもブラウス単体でも使用いただけます^_^サイズ 13号ブラウス 身幅50cm、着丈57cm ジャケット 身幅52cm、着丈63cm価格 17,500円テイスト・シーン···キレイめ色···ブラック柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄#ADO#ブラウス #百貨店 #アンサンブル
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