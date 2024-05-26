フルラ ジル 2way ショルダーバッグ 黒 サフィアーノレザー 希少 レア

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#＊mkios＊のバッグはこちらから◆ブランド・FURLA◆商品状態ベタ付き無し。目立つ傷や汚れなどは少なくまだまだ綺麗に使える品物です。※あくまで中古品ですのでジャッジの厳しい方はご遠慮くださいm(__)m◆仕様・メインスペース×1・内側ファスナーポケット×1・内側オープンポケット×2◆サイズ(cm)・縦19・横27・マチ11・ショルダー120※素人採寸のため多少の誤差があります。◆カラー・ブラック写真1枚目の色味が1番近いです。※写真の撮影環境やお使いの端末によって、実物と色味が異なる場合がありますが、ご了承ください。◆素材・レザー、革◆付属品・ショルダーストラップ◆配送について・基本的に1〜2日で発送いたします・梱包は極端な型崩れはしないような簡易包装です・全国送料無料です◆アイテムショルダーバッグ トートバッグ ハンドバッグ 2way手提げ 肩掛け 斜め掛け クロスボディ ブラック 黒 ゴールドロゴ 金ロゴ ロゴ刻印 ゴールド金具 金金具 レザー 本革 デート プライベート お出掛け 高級 人気 お気軽にご質問ください(o^^o)詳細はプロフィールのご確認をよろしくお願い致します#＊mkios＊のバッグはこちらから6000