レスポートサック　ショルダーバック\u0026ポーチ

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商品詳細
素材···ナイロン種類···その他ショルダーバッグレスポートサックショルダーバック\u0026ポーチ縦 約25センチ横 約35センチマチ 約13〜15センチ(マチ部分広げられます)良いお取引ができるよう、神経質な方はご遠慮下さい。
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