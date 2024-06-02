こちらは 【美品】アタオ☆ATAO☆キャンディ☆スモーキーピンク☆ショルダーバッグ☆肩掛け になります。人気ブランド アタオ ATAOの キャンディコロンとしたフォルムが可愛いバッグです♪ワンショルダー ハンドバッグコンパクトに見えてマチがあるので沢山物が入ります。カラーは素敵なニュアンスのあるくすみピンクスモーキーピンクです。レアカラー本体はエナメルレザー パテントレザーはとても綺麗で剥がれなどは見当たりません。四角なども擦れもなく全体的に美品だと思います。○サイズ○縦 約22cm横 約28cmマチ約14cm持ち手長さ 約44cm肩掛け可○仕様○開閉マグネット外側裏側オープンポケット内側ファスナーポケット1 オープンポケット2○素材○エナメル加工パテントレザー○その他、注意事項○大きく目立った傷や汚れなどはなく全体的に美品だとは思いますが中古品にご理解ある方どうぞよろしくお願いいたします。匿名配送でお送りいたします。#アタオ#ATAO#アタオキャンディ#ATAOcandy#レアカラー#スモーキーピンク#くすみピンク素材···牛革(本革)カラー···ピンク



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