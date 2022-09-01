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ショルダーバッグ ラルフローレン
商品番号 L64181349624
商品名

ショルダーバッグ ラルフローレン
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···紺新品未使用金具のところが錆のように見えますが、そういうデザインです。マチは約6cmです。
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