GIVENCHY ジバンシー　ロゴ　ショルダーバッグ

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商品詳細
ジバンシーのショルダーバッグです。ショルダーをしまうとクラッチバッグでもご使用できます。金具のやや経年、微小な汚れはありますが目立つほどのダメージなくまだまだお使いいただけます。素人保管品ですので神経質な方や細かなダメージが気になる方はご遠慮ください。▷サイズ縦幅約18cm横幅約24cmマチ約4cmショルダー約120〜130cm（4つ穴調整可能）ポケット1▷付属品なし▷購入先ブランドショップ35
http://narcologia.ru/goods/Taipei24771.html
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http://narcologia.ru/goods/voiceless613459.html
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ジバンシィ ロゴ金具レザーショルダーバッグ レディース | フリマアプリ ラクマ
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