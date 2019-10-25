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LAVENHAM ラベンハム 　キルティング　グリーン　38
商品番号 A19976650986
商品名

LAVENHAM ラベンハム 　キルティング　グリーン　38
ブランド名 ラベンハム
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで２５０００円で購入したものです。タグ外してから室内一度試着しただけです。私のイメージとは合わなかった為に出品します。↓購入時の説明です。写真もその時の物をお借りします。ご覧いただき、ありがとうございます(*^^*)ラベンハムの定番キルティングコート、ブルーグリーンの未使用タグ付きのお品です。青と緑色が混ざったような鮮やかなエメラルドカラーで寒い冬も明るく過ごしていただけます。襟元と縁取りはグリーンのコーデュロイがアクセントになっています。○アイテムLAVENHAMラベンハム　エメラルド　キルティングコート　38緑　青○サイズサイズ38（M相当）着丈約88cm身幅約47cm袖丈約61cm肩幅約36cm平置き実寸。(多少誤差お許しください
http://narcologia.ru/goods/revamp786322.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce820155.html
http://narcologia.ru/goods/conception499857.html
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