LAVENHAM ラベンハム 　キルティング　グリーン　38

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商品詳細
こちらで２５０００円で購入したものです。タグ外してから室内一度試着しただけです。私のイメージとは合わなかった為に出品します。↓購入時の説明です。写真もその時の物をお借りします。ご覧いただき、ありがとうございます(*^^*)ラベンハムの定番キルティングコート、ブルーグリーンの未使用タグ付きのお品です。青と緑色が混ざったような鮮やかなエメラルドカラーで寒い冬も明るく過ごしていただけます。襟元と縁取りはグリーンのコーデュロイがアクセントになっています。○アイテムLAVENHAMラベンハム エメラルド キルティングコート 38緑 青○サイズサイズ38（M相当）着丈約88cm身幅約47cm袖丈約61cm肩幅約36cm平置き実寸。(多少誤差お許しください
http://narcologia.ru/goods/revamp786322.html
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