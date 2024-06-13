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新品未使用★ ボッテガヴェネタ スモール ブラウン　バッグ
商品番号 M60924659610
商品名

新品未使用★ ボッテガヴェネタ スモール ブラウン　バッグ
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 81,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

•ペーパーのようなレザーのスモールショッピングバッグ•コンパートメント1つ素材：カーフスキン100%•ライニング：スエード•色：クラフト•高さ：26cm•幅：20cm•厚さ：12.5cm•ハンドルの高さ：9cm製造国：イタリア商品コード：741542V2XI09852先日公式のサイトから購入して8/16届きました。思っていたサイズ感と少し違うので出品いたします。まだ自分で使うことも検討しておりますので出品を急遽とりやめる可能性がございます。また別サイトでも出品いたしますので、ご購入いただけるようでしたらコメントを事前にいただけると確実なお取引ができます。現在店舗やネットでは完売しているようです。#ボッテガヴェネタ#BOTTEGAVENETA#botteagveneta
http://narcologia.ru/goods/evaporation162624.html
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