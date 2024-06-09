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❣新品未使用❣millebonheur fairy blouse ミルボヌール
商品番号 F10701753127
商品名

❣新品未使用❣millebonheur fairy blouse ミルボヌール
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

☁　　☁　　☁　　☁　　☁　　☁　　☁☽・:*新品未使用、試着もしていません　　写真を撮るために透明袋から出しました　　凄くかわいいのですが、なかなか着る機会が　　なかったので出品いたします　　首元をすっきりときれいに見せてくれますので、　　今の季節にピッタリです♡　　お色は写真2枚目が近いと思います　　（リボンピン等付属品はつきません）　　尚、お色違いで《グレー》と《ブラック》を　　ご用意しています　　合わせてご検討いただけると幸いです☽・:*即購入歓迎いたします　　尚、ペットや喫煙者はおりません☽・:*配送方法は郵便局発送にしているため　　土日は発送手続きをしておりません　　尚、平日の午前中までにお支払いいただければ、　　当日の午後に発送手続きをしております　　ご着用の前にアイロンがけをおすすめ致します‪‪❤︎‬商品説明❤︎オフショルにもできてお袖口のレースの長さが二の腕カバーしてくれますとっても軽くてコットンなので着心地も着まわしも抜群■カラー：ピンク■サイズ展開：フリーサイズ☁　　☁　　☁　　☁　　☁　　☁　　☁
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