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新品 ノースフェイス THE NORTH FACE 半袖 Tシャツ サイズM 黒
商品番号 L50130661925
商品名

新品 ノースフェイス THE NORTH FACE 半袖 Tシャツ サイズM 黒
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げできないです新品未使用NTW32350THENORTHFACEノースフェイス半袖ロゴTTシャツ32350サイズM黒ブラック定価4950円速乾性を持つポリエステル73%使用で、汗かきのかたにもおすすめです。コットン27%混みで、着心地がよくさらっと着用できます。肌触りのよいコットンと、速乾性を持つポリエステルを使用した、柔らかくしなやかな肌触りのニット生地のTシャツ。背面にスクエアロゴ、フロントの左胸にロゴプリントを配置したシンプルなデザインです。電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。【ノースフェイス】【THENORTHFACE】【トレッキングウエア】【カットソー】●素材:ポリエステル73%/綿27%●静電気ケア設計:この商品は静電気防止部材を採用し、静電気の発生を抑えた静電気ケア設計をしています。nt32144nt32158nt32155
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