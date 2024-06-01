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- エポカ アンサンブル 40 白
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商品詳細
カラー···ホワイトエポカのアンサンブルになります。出番があまりないので、出品致します。保管時のシワがございます。目立つひっかけはありませんが、元々の生地が繊細なため、見落としがございましたら、ご容赦ください。
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