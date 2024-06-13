itimi ショルダーバッグ ゴールド

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商品詳細
itimiで購入したミニサイズのショルダーバッグ。引っ掛かりのないスパンコール？素材で重みもあり高級感があります。パーティーの時にもおすすめです。もともと古着で購入した物ですので気になる方はご遠慮下さい。定価9000円程サイズ縦15横15マチ2.5紐高さ55
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