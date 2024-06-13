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itimi ショルダーバッグ ゴールド
商品番号 W78402159861
商品名

itimi ショルダーバッグ ゴールド
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

itimiで購入したミニサイズのショルダーバッグ。引っ掛かりのないスパンコール？素材で重みもあり高級感があります。パーティーの時にもおすすめです。もともと古着で購入した物ですので気になる方はご遠慮下さい。定価9000円程サイズ縦15横15マチ2.5紐高さ55
http://narcologia.ru/goods/traverse274426.html
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