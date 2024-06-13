COACH コーチ トートバッグ 最終値下

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管理番号:201415419i1237商品名:コーチCOACH13441オプアートキャンバストートバッグハンドバッグ中古美品ブランド:コーチCOACHカラー:ベージュ素材:キャンバス×レザーランク:「B」ポケット数:オープンポケット×2、内側ポケット×2、がま口ポケット×1、内側ファスナーポケット×1実寸サイズ:H約20×W約37×D約16㎝ハンドル長さ：約42.5㎝幅：約3.5㎝付属品:無し状態コメント:内側のレザー部分に少しヨゴレがありますが、角スレも無く全体的に目立つキズなど無く綺麗な状態となっております。ランクの見方は下記を参照にしてください↓【S】新品同様。【A】数回使用程度の美品。【B】多少の使用感はありますが、目立つキズなどない程度の良品です。【C】使用によるキズ・汚れなどありますが使用には問題ない程度の商品です。【J】キズ・汚れなどがひどい商品になります。※こちらの商品は中古品の為、情報以外に細部の破損や汚れ、欠品、劣化の進行などの見落としがある場合がございます。神経質な方、また中古品にご理解のない方におきましては、恐れ入りますがご入札をお控えいただきますようお願い申し上げます。