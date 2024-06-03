MARNI マルニ トートバッグ エクリュ

MARNIFLOWERCAFE2018年に発表された、コロンビアの伝統的なカラフルなハンモックからインスピレーションを得た、ストライプバッグに次ぐ大人気の「ハンモックバッグ」。オープンタイプのコンパートメントは荷物の出し入れもスムーズでA4サイズの書類やノートパソコン・タブレットが楽々収納可能で雑誌もすっぽり入ります。500mlペットボトル・タンブラーとコスメポーチやお財布、キーケース、スマホなどがたっぷり収納でき収納力抜群。【カラー】エクリュ【サイズ】縦37cm、幅40cm、持ち手58cm【仕 様】オープン開閉トートバッグ【素 材】牛革、ポリエステル、コットン【付属品】保存袋、タグ【生産国】コロンビア【品 番】HAMMOCKBAG・ブランド直営店にて購入した並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さいませ。・新品未使用品になりますが、海外製品となりますので細かい糸のほつれや汚れ等ははご了承ください。・背景の色の関係で画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。・手編み製品となりますので、発送途中で歪みが生じる場合があります。一定の時間を置いて元の形状に戻りますのでご了承ください。



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