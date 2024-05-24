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美品ニコアンドリバーシブルボアコート マウジーロデオクラウンフリークスemmi
商品番号 O85878717812
商品名

美品ニコアンドリバーシブルボアコート マウジーロデオクラウンフリークスemmi
ブランド名 ニコアンド
特別価格 税込 1,295 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品ニコアンドリバーシブルボアコートサイズ4ベージュ肩幅64cm身幅62cm着丈88cm袖丈51cm着用2回の美品です。特に目立った傷や汚れは見受けられませんが中古品のため神経質な方のご入札はご遠慮願います。着丈···ミドルカラー···ベージュフード···フードなし季節感···秋、冬
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