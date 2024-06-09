【値下げ】マイケルコース　トートバック

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商品詳細
2年前にこちらで購入後、出番無いまま長期自宅保管しておりましたf^_^;スレ、キズ等は見当たりませんが中古品にご理解いただける方にお願いします。▪️色：ネイビー▪️サイズ：約37x26cmマチ15cm12000→9800→9200→8900→8500
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