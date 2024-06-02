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値下げ！【極美品】ダコタ　トートバッグ　本革　ブラック　黒　肩掛け可　A4収納可
商品番号 T37407198333
商品名

値下げ！【極美品】ダコタ　トートバッグ　本革　ブラック　黒　肩掛け可　A4収納可
ブランド名 ダコタ
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#宝石箱のレディースバッグ出品一覧はこちらフォロー割引実施中！(詳しくは自己紹介文をご覧下さい)ご覧頂きありがとうございます。【Dakota】のトートバッグになります。とても綺麗な状態です。カラーはブラックです。A4も収納可能なのでビジネス、お出かけにと重宝します。デザインも色も定番の黒で、本革になりますので、長く愛用できること間違いなし！●サイズ：縦幅21cm(持ち手含み×41cm)横幅24cmマチ17cm※素人採寸なので多少の誤差はご容赦願います。内ポケット×3(ジップポケット×1)●素材：本革●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品真贋鑑定済●その他、注意事項※使用不能な商品などは出品致しておりませんが、スレ、取れない汚れ、染み、型崩れなどは説明文に明記の上で写真にアップ致しますのでご確認の上、中古品とご理解の上でご購入下さいますようお願いします。管B-4
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