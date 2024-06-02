Atease ネックレス 定価￥12960（クリアジルコニア ）

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商品詳細
●AteaseLIMITEDSTARNECKLACELADY（クリアジルコニア/シルバーの鏡面仕上げ/40cmチェーン）◆定価￥12960RELAXをメインテーマに、素材美を生かしたハンドメイドアクセサリーブランド、Atease(アティース)。冬季限定のスターネックレス。5mmのクリアのジルコニアをスター状にカットし、鏡面イブシの無いきれいに仕立てました。CL504C(40cm)イブシ無プレゼントBOXに入れて発送させて頂きますのでプレゼントなどにいかがでしょうか？
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