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Atease ネックレス 定価￥12960（クリアジルコニア ）
商品番号 R78838523698
商品名

Atease ネックレス 定価￥12960（クリアジルコニア ）
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,163 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●AteaseLIMITEDSTARNECKLACELADY（クリアジルコニア/シルバーの鏡面仕上げ/40cmチェーン）◆定価￥12960RELAXをメインテーマに、素材美を生かしたハンドメイドアクセサリーブランド、Atease(アティース)。冬季限定のスターネックレス。5mmのクリアのジルコニアをスター状にカットし、鏡面イブシの無いきれいに仕立てました。CL504C(40cm)イブシ無プレゼントBOXに入れて発送させて頂きますのでプレゼントなどにいかがでしょうか？
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