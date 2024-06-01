【新品】SAPEurサプール肩掛けポーチ

サプールの肩掛けポーチ中にもカギを付けるホルダーが付いていて中ポケット4つの外ポケット３つとかなり凝った作りになってます。縦18横14.5マチ2.5タグ付き新品ですが自宅保管にはなりますのでご了承下さい。激レアの商品です。元々、ビンテージっぽい風合いの生地感、作りになってます。写真にてご確認下さい。※プロフの確認をお願い致します。



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