新品 フレドリックパッカーズ キンチャク キルティング 2WAYバッグ モカ

新品フレドリックパッカーズキンチャクキルティング2WAYバッグモカフレドリックパッカーズfredrikpackersキンチャクキルティング2WAYバッグショルダーバッグCOLOR：MOCA新品未使用になります。よろしくお願いいたします。1-2商品説明大人気のFREDRIKPACKERS(フレドリックパッカーズ)2WAY巾着バッグより、キルティングデザインが新登場★【別注ポイント】ディテールとサイズ感にこだわり、カジュアル感をプラスするキルティング素材でグリーンレーベルリラクシングだけの別注をご用意しました。コロンとした巾着シルエットが大人かわいいデザインポイント。丸底なので見た目以上に収納力もあり、貴重品や化粧ポーチなどもしっかり入れて頂けます。サイドのメッシュポケットに加え、フロントとバックにもポケットが付いているので、細かい物も分けて収納が可能。取り外し可能なショルダーストラップ付きなので、その日の気分やスタイリングに合わせて雰囲気を変えてお使いいただけます！デニムスタイルにはもちろん、トレンドのサテン素材のボトムスやシャツワンピと合わせた大人カジュアルなスタイリングがおすすめです♪fredrikpackersscnewキンチャク2wayバッグカラーブラック



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