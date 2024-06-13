ROSSO アーバンリサーチ ウール リバーシブル フェイク ムートン コート

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アーバンリサーチロッソのフェイクムートンコートです。一度着用済みの美品サイズフリーノーカラーのフェイクムートンと、ボア素材のリバーシブルになったコートです。ゆったりめのサイズ感。合わせるアイテム次第で、綺麗めや、スポーティなど幅広く対応。フェイクとは思えない上質なムートンと、ボアの暖かみを感じられるアウターです。サイズ:Free（バスト122cm/袖丈54.5cm）※メーカー採寸状態:1回着用しました。傷や汚れはありません。定価:31,400円季節感···冬ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし着丈···ミドル#ROSSO#アーバンリサーチ#ムートン#リバーシブル#コート