新品未使用　ダコタ　Dakota アルティジャーナ　ショルダーバッグ　(2)

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数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます☻--------------------新品未使用ダコタDakota50周年記念モデルアルティジャーナ牛革ショルダーバッグ自宅保管のため、細かいスレや傷が見受けられる場合があります。状態は画像にてご確認ください。正面 ベルトの近くに、少し剥がれてるところがあります。小さいので目立たない箇所ではありますが画像にてご確認ください--------------------×お値引きは対応しておりません×ラッピングはお受けしておりません。---------------ご不明点ございましたら、プロフィール確認いただいてからコメントにてお問合せください＊