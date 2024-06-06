中国　端渓　硯　石眼あり　端渓硯　骨董品

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端渓 硯 石眼あり裏面に水巌の模様有ります。蓋を台にして裏面を板硯として使うことができます。【状態】骨董品 本体無傷 本体に 気になるキズ カケ ワレ 等ありません。木の台と蓋にスレあり。 蓋の内側にワレ（画像あり）【サイズ】 硯 １２０ｍｍ １４０ｍｍ 厚４５ｍｍ１３５ｍｍ １５５ｍｍ 厚６５ｍｍ総重量１３４０ｇ （硯のみ８７０ｇ）210424 M N210 中国 端渓 硯 石眼ありにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。