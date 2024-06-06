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中国　端渓　硯　石眼あり　端渓硯　骨董品
商品番号 H89648977724
商品名

中国　端渓　硯　石眼あり　端渓硯　骨董品
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 14,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

端渓　硯　石眼あり裏面に水巌の模様有ります。蓋を台にして裏面を板硯として使うことができます。【状態】骨董品　本体無傷　本体に　気になるキズ　カケ　ワレ　等ありません。木の台と蓋にスレあり。　蓋の内側にワレ（画像あり）【サイズ】　硯　１２０ｍｍ　１４０ｍｍ　厚４５ｍｍ１３５ｍｍ　１５５ｍｍ　厚６５ｍｍ総重量１３４０ｇ　　（硯のみ８７０ｇ）210424　M　N210　中国　端渓　硯　石眼ありにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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