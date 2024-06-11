トプカピ　ショルダーバッグ

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トプカピブレスショルダーバッグレディースBreathTOPKAPI【RIPPLEFLIGHTリプルフライト】洗練されたクールな佇まいが人気のRIPPLEシリーズに、今シーズン新たに加わったFLIGHTライン。ジェットセッターにうれしい、実用性と都会的なデザインとを兼ね備えたラインナップが揃います。ハンズフリーを叶えるカメラバッグは、パスポートやチケットの収納にも便利。旅行以外にもシーンレスに活躍する、シンプルなデザインと使い勝手の良さが魅力。メタルファスナーやポイントづかいしたレザーでさりげなく知的な印象に格上げ。トレンド感のある太めのショルダーストラップは、肩への負担を軽減する効果も。RIPPLE（リプル）…PVCにさざ波のような型押しを施した、クールな表情が人気のシリーズ。傷や汚れが目立ちにくく軽量で、デイリーユースに最適。使用回数は5回ほどです。大きな汚れ、キズはありませんがショルダーストラップが多少使用した感じに見えます。