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商品詳細
フェリシモMEDE19ウィリアムモリス ピュアハニーサックル＆チューリップ 花柄ワンピースMサイズ 深いグリーンタグはありませんが替えボタンあり。試着のみの美品です。紹介文引用です↓モリスの代表的な図柄「PUREHONEYSUCKLE＆TULIP柄」をプリントした美しい模様のワンピース。タックをふんだんに入れたフレアーシルエットは、そのままストンと着ても、共布ベルトでウエストをブラウジングしても楽しめます。クラシックなスタンドカラーと、ふんわりとしたボリュームスリーブ。胸のヨークのサテンパイピングで、全体の印象を引き締めました。素材はシボ感のあるジョーゼット。さらりとしなやかでシワになりにくく、シーズンレスに着ていただけます。サイズ：M着丈：約130cm前後（2〜3cmの縫製誤差あり）素材：ポリエステル100%（洗濯機洗い可）プロフィールご一読ください。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/capitation184908.html
http://narcologia.ru/goods/kindness206005.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial699516.html
MEDE19 長袖モリスワンピース
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