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MEDE19 長袖モリスワンピース
商品番号 Q75565887647
商品名

MEDE19 長袖モリスワンピース
ブランド名 メデジュウキュウ
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェリシモMEDE19ウィリアムモリス　ピュアハニーサックル＆チューリップ　花柄ワンピースMサイズ　深いグリーンタグはありませんが替えボタンあり。試着のみの美品です。紹介文引用です↓モリスの代表的な図柄「PUREHONEYSUCKLE＆TULIP柄」をプリントした美しい模様のワンピース。タックをふんだんに入れたフレアーシルエットは、そのままストンと着ても、共布ベルトでウエストをブラウジングしても楽しめます。クラシックなスタンドカラーと、ふんわりとしたボリュームスリーブ。胸のヨークのサテンパイピングで、全体の印象を引き締めました。素材はシボ感のあるジョーゼット。さらりとしなやかでシワになりにくく、シーズンレスに着ていただけます。サイズ：M着丈：約130cm前後（2〜3cmの縫製誤差あり）素材：ポリエステル100%（洗濯機洗い可）プロフィールご一読ください。宜しくお願い致します。
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