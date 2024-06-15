A.P.C　アーペーセー　ハーフムーン　ショルダーバック　ポルトガル製



A.P.C.(アー・ペー・セー), レザーハーフムーンバッグ“Demi-Lune” f61048-mt A.P.C.(アー・ペー・セー), レザーハーフムーンバッグ“Demi-Lune” f61048-mt



A.P.C.(アー・ペー・セー)レザーハーフムーンバッグ“Demi-Lune” f61048 ... A.P.C.(アー・ペー・セー)レザーハーフムーンバッグ“Demi-Lune” f61048 ...



APC ハーフムーンバッグ レア | labiela.com APC ハーフムーンバッグ レア | labiela.com



アーペーセー A.P.C ハーフムーンバッグ パイソン | フリマアプリ ラクマ アーペーセー A.P.C ハーフムーンバッグ パイソン | フリマアプリ ラクマ



A.P.C. アーペーセー ハーフムーンバッグ｜BORN FREE ONLINE SHOP A.P.C. アーペーセー ハーフムーンバッグ｜BORN FREE ONLINE SHOP



送料無料 定価6.7万 新品 A.P.C. ハーフムーン バッグ ブラック クロコ ... 送料無料 定価6.7万 新品 A.P.C. ハーフムーン バッグ ブラック クロコ ...



APC アーペーセー A.P.C. PXBJQ F61392 ショルダーバッグ レディース バック 肩掛け レザー ハーフムーン プレゼント キレカジ 無地 シンプル 誕生日 オシャレ ギフト 革 DEMI LUNE ミニバッグ 記念日 エコバッグ APC アーペーセー A.P.C. PXBJQ F61392 ショルダーバッグ レディース バック 肩掛け レザー ハーフムーン プレゼント キレカジ 無地 シンプル 誕生日 オシャレ ギフト 革 DEMI LUNE ミニバッグ 記念日 エコバッグ



アーペーセー A.P.C. PXBJQ F61392 ショルダーバッグ レディース バック 肩掛け レザー ハーフムーン プレゼント 無地 シンプル ギフト 革 DEMI LUNE ミニバッグ （キャメルブラウン） アーペーセー A.P.C. PXBJQ F61392 ショルダーバッグ レディース バック 肩掛け レザー ハーフムーン プレゼント 無地 シンプル ギフト 革 DEMI LUNE ミニバッグ （キャメルブラウン）



送料無料 定価6.7万 新品 A.P.C. ハーフムーン バッグ ブラック クロコ ... 送料無料 定価6.7万 新品 A.P.C. ハーフムーン バッグ ブラック クロコ ...



A.P.C. アーペーセー ハーフムーンバッグ 25085102130 レディース ... A.P.C. アーペーセー ハーフムーンバッグ 25085102130 レディース ...



A.P.C - アーペーセー／A.P.C. バッグ ショルダーバッグ 鞄 レディース ... A.P.C - アーペーセー／A.P.C. バッグ ショルダーバッグ 鞄 レディース ...



50%OFF APC ハーフムーン ショルダーバッグ ポルトガル製- - muh.ie 50%OFF APC ハーフムーン ショルダーバッグ ポルトガル製- - muh.ie



APC アーペーセー ハーフムーン ショルダーバッグ 未使用 限定色 ... APC アーペーセー ハーフムーン ショルダーバッグ 未使用 限定色 ...



A.P.C. アーペーセー ハーフムーンバッグ エンボスレザー 23202102239 ... A.P.C. アーペーセー ハーフムーンバッグ エンボスレザー 23202102239 ...



A.P.C/アーペーセー】ハーフムーンショルダーバックエンボス加工- A.P.C/アーペーセー】ハーフムーンショルダーバックエンボス加工-

\"カラー...ブラック参考価格：定価72600円（税込み）ハーフムーンの人気のデザインバッグで、高級感のあるつくりになっております。サイズ感的にちょっとした、お出かけにとても使いやすいと思います。とても高価なバッグなので、作りもしっかりしております。サイズ：実寸)横幅：24ｃｍ 高さ：18ｃｍ マチ：5ｃｍ ショルダー：125ｃｍ～137ｃｍ素材)：表地：牛革 裏地：ポリエステル65％ コットン35％こちらはオークションサイトのストアアカウントから購入したものになります。きれいにして使用しようと考えたのですが断念しました。リペアできる方や、リペアして使いたい方にお勧めです。バッグの表側はシワのようになっております。裏面はおもて面よりきれいではありますが、傷が全体的にみられます。目立ちませんが若干の補修跡があります。このあたりは特に注意して確認してください。バッグの上部は淵の部分が一部裂けております。側面・ショルダー・バッグの内側は比較的きれいでまだまだ使用できると思います。金具・金属部分は若干の汚れ・剥げがみられますが、特別目立つといったわけではないです。神経質な方は購入をお控えください。よろしくお願い致します。