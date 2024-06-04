【超希少】コンテス　ホースヘアー　フォーマル　マルチカラー　冠婚葬祭　自立　黒

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商品詳細
○サイズタテ36(ハンドル含む)cmヨコ29cマチ10cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなし○カラー濃紺 ブラック 黒○素材ホースヘアー レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。〇購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。10253600
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