CELINE ラージスクエア　トートバッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。CELINEのラージスクエアトートバッグです。新宿伊勢丹で一点のみの入荷で購入しました。数少なく貴重なトートバッグです。一度だけ使用しましたが、傷や汚れはなく美品です。この時期より使いやすいバッグです。あくまで自宅保管ですのでご了承の上、ご購入お願い致します。カラー···ベージュ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/manufacture332841.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming288292.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic926837.html
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