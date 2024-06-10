CELINE ラージスクエア　トートバッグ

ご覧いただきありがとうございます。CELINEのラージスクエアトートバッグです。新宿伊勢丹で一点のみの入荷で購入しました。数少なく貴重なトートバッグです。一度だけ使用しましたが、傷や汚れはなく美品です。この時期より使いやすいバッグです。あくまで自宅保管ですのでご了承の上、ご購入お願い致します。カラー···ベージュ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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