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CELINE ラージスクエア　トートバッグ
商品番号 P45262195611
商品名

CELINE ラージスクエア　トートバッグ
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 62,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。CELINEのラージスクエアトートバッグです。新宿伊勢丹で一点のみの入荷で購入しました。数少なく貴重なトートバッグです。一度だけ使用しましたが、傷や汚れはなく美品です。この時期より使いやすいバッグです。あくまで自宅保管ですのでご了承の上、ご購入お願い致します。カラー···ベージュ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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