新品 ポレーヌ　ヌメロ・アン　ハンドバッグ　白

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商品詳細
※必ずプロフィールをご覧下さいパリジャンがこぞって持つ知る人が知るブランド・POLENE今、パリで最もホットなバッグブランドと言っても過言ではない『POLENE(ポレーヌ)』に注目!!#ポレーヌ一覧ポレーヌ ハンドバッグ 【NumeroUn(ヌメロ・アン)】【生地】フルグレインカーフレザーコットン100％ツイル裏地【サイズ】約22x17x9cm調節可能なショルダーストラップ保存袋付き並行輸入品即購入可パリジェンヌ御用達！
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