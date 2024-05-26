charles\u0026keith チェーンハンドル　ヘキサゴン　ハンドバッグ

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商品詳細
CHARLES\u0026KEITH（チャールズアンドキース）のハンドバッグ兼ショルダーバッグです。未使用ですが保管時の小傷がありますので予めご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/traverse855326.html
http://narcologia.ru/goods/tenet621263.html
http://narcologia.ru/goods/traverse205626.html
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