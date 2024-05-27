2020年式! 極め炊き NP-RM05 IH炊飯器

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ご覧頂きありがとうございます(^^)◆商品についてZOJIRUSHI象印圧力IH炊飯器NP-RM05付属品はありません。電源コードは、本体に直接付いています。※通常使用に伴う小さな傷や汚れ等はございますが全体的に綺麗な商品です♪一点物になりますので早い者勝ちでお願い致します(^^)◆発送について商品に適した梱包でお届け致します。※神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入（または入札）または購入後のご質問はご遠慮願います。必ず購入前に付属品の有無等を確認した上でのご購入を（双方トラブル防止の観点から）宜しくお願い致します。極め炊きNP-RM05ブランド：象印極め炊き容量：3.0合炊飯器機能：保温機能内釜洗米可内ふた洗浄可省エネ運転無洗米コース玄米炊きコース雑穀米コース炊飯時消費電力量/回：111.0Wh保温時消費電力量/h：12.5Wh内窯の厚さ(mm)：1.7mm幅(mm)：230.0mm奥行き(mm)：320.0mm高さ(mm)：195.0mm#象印マホービン#ZOJIRUSHI炊飯量...～3.5合未満