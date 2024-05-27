Dr.ibis Rouge second ドクターイビス ルージュセカンド

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Dr.ibisRougesecondドクターイビスルージュセカンドエステサロンで購入いたしました。新品未使用で、シリアルナンバーありです。【定価】242000円付属品、箱、取扱説明書など全てそのまま保管しています。何かご質問等ありましたら、お気軽にコメントして下さい。以下、公式サイトより引用↓↓↓大好評につき完売したドクターイビスがさらにパワーアップし、「ドクターイビス・ルージュセカンド」として待望の登場。ハンディサイズはそのままに、RFやEMS、REDーLED機能に加えて、MFIP機能(断続的な電気パルスによる導入効果・エステティシャンが行うタッピングのような活性効果※特許出願中)を新たに追加。さらに効果的なホームケアで、美しいスリムボディへと導きます。☆4つの効果①RF（ラジオ派）「深部加温」効果でセルライト～皮下脂肪?内臓脂肪までケア！基礎代謝の低下をケアし、筋肉を引き締め理想のボディラインへ導きます。②MFIP特許機能の導入でボディメイク成分を身体に届け、脂肪へアプローチして燃焼促進！同時にエステティシャンが施す指圧とタッピングのようなトリートメント効果を促します。③EMS運動が苦手な方でも、しっかり筋肉を動かすことで脂肪の燃焼を助ける！電気的筋肉刺激により、インナーマッスルをしっかりと伸縮運動させ、基礎代謝アップ＆脂肪が燃焼しやすくなります。④LEDたるんだ肌の引締めを促進。サイズダウンだけでなく、美肌ボディにも期待！赤色LEDがコラーゲン生成を促します。単に痩せるだけでなく、美肌ボディに導きます。