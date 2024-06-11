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新品 au純正 30個セット KYF39PUA グラスティーナ 卓上ホルダー
商品番号 C20004192292
商品名

新品 au純正 30個セット KYF39PUA グラスティーナ 卓上ホルダー
ブランド名 京セラ
特別価格 税込 22,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大特価！30個セット！送料無料！※沖縄県•離島への発送はしておりません。全ての箱に本体、説明書付属しております。新品未使用の自宅保管品になりますが、箱に小傷などある場合が御座います。au純正　新品・未使用・純正箱付きKYF39PUA対応機種GRATINAKYF42GRATINAKYF39グラティーナ♯卓上ホルダー♯充電スタンド♯送料無料♯充電器♯京セラ♯中国輸出♯海外輸出♯業販タイプ···充電器
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