美品★高濃度水素風呂　プレミアムスパ シナジートレーディング

リサイクルショップで購入しましたが、一度も使用しておりません。通電確認済みです。〈商品説明〉水素水生成器高濃度水素風呂洗顔シナジートレーディングPREMIUMSPAプレミアムスパ・品番：PSP0001・外形寸法：Φ190×H110mm・本体重量：1500g・耐熱温度：50℃以下・洗浄方式：自動洗浄・防水機能：IPX8・付属：美顔用洗面ボウル高濃度水素水のお風呂で健康と美容、老化防止に。入浴を水素水で最高にプレミアムな時間に如何でしょうか！・ナノレベルという非常に小さな分子だから、水素を取り込むには肌からが効率的！・ボタン一つで簡単操作・お手入れはタオルで軽く拭くだけ！魅力的な自動洗浄・LEDライトは青、紫、赤の光で癒しの時間を演出【効果・効能】冷え性の改善、体温アップ、リラクゼーション、肌トラブル、乾燥肌の改善、免疫効果、美白効果#水素水#高濃度#水素風呂#洗顔#美容#健康#ケア



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