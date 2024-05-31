日産マーチ（K13）　RSR ダウンサス　Ti2000 DOWN

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日産マーチ（K13）のダウンサス（ダウンスプリング）です。前後揃っています。中古車を購入した際につけられていたのを純正に戻し、自分には不必要になったので売ります。メーカーの商品コードは、N008TDです。商品の詳細、また適合については、購入者様ご自身でRSRのホームページ等で再度ご確認の上、ご購入をお願いいたします。・バラ売りはしません。・値下げ交渉には応じません。・コメントのやり取り中であっても、即購入した方を優先してお売りします。#ダウンサス #ダウンスプリング #サスペンション #カスタム