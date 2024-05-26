ローバーミニ用 調整式 強化テンションロッド キット ブッシュ、ワッシャー 付き

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☆プロフィール一読願います。☆他にもミニに関する商品を多数扱っておりますので、ご覧下さい。 ↓#MiraiOnline~~~~~~~~~~~~~~~~~~❤最低価格設定中❤✅️値下げ交渉はお断りさせて頂きますm(__)mENGLAND/英国より取り寄せました。☆強化パーツ☆調整式グループAタイプテンションロッドキット左右セット、ブッシュセット、ワッシャー付き。写真の物が全てです。保管による小傷や汚れ等があるかもしれませんのでご了承下さい。写真で判断して下さい。在庫切れによって急遽出品を取り消す場合が多々ありますのでご理解お願いいたします。写真は使い回す事も有ります。商品の箱は仕入れ先によって変わる可能性があります。海外製のため稀に作りの荒いものがあります。細かいことが気になる方や神経質な方は購入をご遠慮下さい。こちらは修理店ではないので取り付け方法やテクニカル情報の対応が不可能な場合がございますのでご了承下さい。写真で判断出来る方のみどうぞ宜しくお願いします。宜しくお願いします。検索|ROVERMINI|BMCMINI|AUSTINMINI|MORRISMINI|クラシックミニ|クーパー|ミニクーパー|MINICOOPER|オールドミニ|ローバーミニ|オースティンミニ|LEYLANDMINI|99X|XN12|INNOCENTIMINI|JOHNCOOPER|ジョンクーパー|AUSTINSEVEN|mk1|mk2|mk3|mk4|モーリスミニ|ミニバン|ミニピックアップ#MIID1151544107879対応車種メーカー...ミニ用品の種類...ロッド