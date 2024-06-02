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- U-8 時代品 古ガラス瓶 2個セット
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商品詳細
商品をご覧頂き、有難うございます。古ガラス瓶2個セットです。薄傷などあります。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）青・高さ18㎝ 横9.5㎝ 縦9.5㎝・重量754ｇ緑・高さ18.5㎝ 横11.2㎝ 縦8.5㎝・重量433g◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ordering579679.html
http://narcologia.ru/goods/peroration903315.html
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